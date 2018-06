Råbte »fuck politiet« og kradsede betjente

En særdeles aggressiv 39-årig mand blev torsdag kl. 18.40 sigtet for vold mod politiet efter at have kradset og sparket to betjente ved banegården i Aarhus.

Betjentene kom gående forbi banegården, da den 39-årige rakte sin langefinger i vejret og råbte »fuck politiet« gentagne gange efter patruljen. Det fik betjente til at henvende sig til manden og bede om hans ID.

Den 39-årige nægtede dog at opgive sit navn eller noget som helst andet, og betjentene besluttede sig for at anholde ham. Det gjorde den 39-årige så hidsig, at han begyndte at kradse, slå og sparke betjentene under anholdelsen. Han blev derfor sigtet for vold mod politiet. Derudover blev han sigtet for fornærmelig tiltale mod politiet og for at nægte at opgive sit navn til betjentene, lyder det fra Østjyllands Politi.