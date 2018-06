Politiet advarer: Ulovlige Skt. Hans-bål kan koste dyrt

Der fortsat afbrændingsforbud i Syddjurs, Norddjurs, Samsø, Odder og Aarhus Kommune. Det gælder også lørdag, når det er Skt. Hans, minder Østjyllands Politi om.

Det kan være farligt at tænde åben ild for tiden, og det kan blive dyrt , hvis du alligevel laver sankthansbål, oplyser politiet.

Det koster minimum en bøde på 5000 kr. at bryde forbuddet, og det kan hurtigt blive flere tusinde kroner dyrere afhængigt af omstændighederne.

»Min forventning er, at borgerne overholder afbrændingsforbuddet, og at de får en hyggelig sankthansaften, også uden bål. Men hvis nogen skulle bryde forbuddet, så ser vi meget alvorligt på det, og man kan forvente en sigtelse og stor bøde,« advarer politiinspektør Jesper Bøjgaard.

I Favrskov og Randers Kommune er det tilladt at tænde sankthans-bålet, da afbrændingsforbuddet er ophævet. Her skal man dog huske at være varsom og følge reglerne omkring afbrænding.

Man kan læse mere om afbrændingsforbud, retningslinjer og gode råd på hjemmesiderne hos Beredskab og Sikkerhed og Østjyllands Brandvæsen.