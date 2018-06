Massive problemer med hash ved Tietgens Plads

Menneskeafføring, masser af hash og en bil, hvor der bliver solgt hash fra. Det er en del af hverdagen for beboerne i Bülowsgade, Tietgens Plads og Hans Broges Gade.

Beboerne oplever to forskellige former for hash-problemer. Det ene er en gruppe unge mennesker på seks-ti, der sælger og ryger hash i portene i Bülowsgade ved Tietgens Plads. Det andet er salg af hash fra biler - blandt andet en Jaguar, der ifølge Henrik Olsen, der bor på Tietgens Plads, dagligt og især torsdag, fredag og lørdag kører i pendulfart for at sælge hash.

"De fleste af de unge mennesker kommer fra VUC. Problemet er blevet massivt inden for de seneste år i forbindelse med, at VUC rykkede på Ingeniørhøjskolen. De både sælger og ryger helt åbenlyst - de er helt kolde - lige midt i vores port. Den er åben for alle, men portene giver adgang til vores gårde, og der er mødre, der går igennem hashstank med barnevogne. Og de unge foretager også deres fornødenheder," siger Henrik Olsen, der er medlem af bestyrelsen for gårdlauget for Karré 40, der består af Bülowsgade, Tietgens Plads, Odensegade og Hans Broges Gade.

Hvad mener du, når du siger fornødenheder?

»De sidder simpelthen og skider midt i vores port.«

Indtrængen i privatsfære

Henrik Olsen fortæller, at gårdlauget har forsøgt at få låst portene, hvilket ville hjælpe på problemet, men det kræver, at ejerne af ejendommene investerer i at få det ordnet. Det er endnu ikke sket, men han håber stadig, at det lykkes.

»Det er et stort problem for os, at de står i portene. De kommer ind i vores privatsfære, og det er ikke særlig rart. Og jeg bliver også generet af den Jaguar, der kører mellem Hans Broges Gade, Jægergårdsgade, Latinerkvarteret og Aarhus hele tiden. Det er meget tydeligt, at der bliver solgt og købt stoffer fra bilen,« siger Henrik Olsen.

Også formand for gårdlauget Olaf Vollmer er bekymret for hash-problemet.

»Jeg har børn på 7, 11 og 13 år. Jeg ved aldrig, hvornår mine og andres børn leger med noget fra porten, som de ikke ved, hvad er, og som kan være farligt. Det er stærkt bekymrende,« lyder det fra Olaf Vollmer.

Anmeldelser til politiet

Flere borgere i både Bülowsgade og Tietgens Plads har anmeldt hashrygeriet til politiet flere gange, men indtil videre har politiet ikke fanget de skyldige, ligesom beboerne også efterspørger større synlighed fra politiets side.

»Vi føler ikke, at vi ser dem nok her i gaden, og vi føler ikke, at det har hjulpet at ringe og anmelde det,« siger Henrik Olsen.

Den opfattelse tager vicepolitiinspektør Lennart Rosenberg Glerup seriøst.

»Vi vil rigtig gerne have fat i de her personer, der sælger hash, og vi vil gerne køre efter det. Vi kan dog komme ud for, at vi er tvunget til at prioritere i vores opgaver, og en ulykke kommer for eksempel før. Jeg kan godt forstå, hvis beboerne er frustrerede, når de har henvendt sig, og der så ikke sker noget,« siger Lennart Rosenberg Glerup og fortsætter:

»Jeg kan kun opfordre til, at beboerne ringer til os, så snart de ser noget, og vi vil gerne have så mange detaljer som overhovedet muligt. Når det drejer sig om bilen, så gerne farve, registreringsnummer og så videre. Vi er opmærksomme på området, og vi kører også forbi i civile biler ind imellem. Men problemet er, at vi skal være der, lige præcis når det sker for at fange dem, men hvis borgerne ringer, så snart de ser noget, har vi mulighed for at orientere alle vogne på gaden om problemet.«

Mange studerende

Også på VUC er man opmærksom på problemet.

»Vi har 6.500 kursister, og jeg kan ikke udelukke, at nogle af dem, der går her, er blandt dem der ryger og sælger hash, men vi har en meget klar politik omkring det. Hvis man sælger, indtager eller medbringer stoffer på skolen, så bliver man bortvist med øjeblikkelig virkning,« siger rektor for VUC, Erik Ernø Kjølhede.

Han er ked af at høre, at naboerne i området oplever problemer med hash, og at de føler sig generte af det, men han mener, det er svært at komme helt af med det, når der er så mange unge mennesker på skolen, og hash samtidig er så udbredt, som det er.

»Vi har meget fokus på det, og vi har også et vagtfirma, der kommer med hashunde på skolen for at undersøge om, der er noget. Jeg vil altid opfordre vores naboer til at ringe til politiet, hvis de oplever unge, der ryger hash,« siger Erik Ernø Kjølhede.