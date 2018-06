19-årig bragede ind i træ med lattergas i bagagerummet

En 19-årig mand slap uden skader, da han onsdag kl. 17.40 kørte direkte ind i et træ på Langelandsgade i Aarhus.

Bilens front blev mast godt og grundigt ved mødet med træet.

Til gengæld slap han ikke for flere sigtelser, da politiet kom forbi. En narkometertest viste nemlig, at den 19-årige var påvirket af kokain, og det fik betjentene til at undersøge bilen nærmere.

I bagagerummet fandt de en kasse fyldt med flere hundrede lattergaspatroner, og der var endnu flere hjemme i hans lejlighed, da den senere blev ransaget.

Dem blev han sigtet for at ville videresælge. Derudover havde den 19-årige ikke noget kørekort, så han fik også en sigtelse for at køre uden kørekort, oplyser Østjyllands Politi.