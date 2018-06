18-årig mand fuskede sig til bil

En 18-årig ung mand uden kørekort var åbenbart så ivrig efter at komme ud at køre, at han i går gjorde sig skyldig i bedrageri for at få fat i en bil.

En patrulje fra Østjyllands Politi fattede tirsdag aften mistanke til to mænd i en bil, der kom kørende imod dem i Højbjerg. Betjentene vendte derfor rundt for at få standset bilen. Det nåede den dog at gøre af sig selv, og de to mænd stod allerede ved siden af bilen på Nødkær Allé, da patruljen nåede frem.

Da betjentene begyndte at udspørge dem, indrømmede den 18-årige mand, at det var ham, der havde lejet bilen, selvom han ikke har kørekort. Han havde ifølge sin egen forklaring opdigtet et kørekortnummer, som han havde skrevet på kontrakten.

Hans ven, en 19-årig mand, forklarede, at det var ham, der havde kørt bilen.

Men da betjentene bad ham forsøge at sætte sig bag rattet, kunne han næsten ikke være der, da sædet var meget langt fremme.

Til gengæld passede den indstilling fint til den 18-årige, der derfor blev sigtet for at køre uden førerret. Da betjentene desuden fandt en peberspray i bilen, blev han også anholdt og sigtet for ulovlig våbenbesiddelse og bedrageri.