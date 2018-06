Hund fandt formodede sodavandstyve

To unge mænd på 17 og 18 år forsøgte natten til onsdag forgæves at gemme sig for en hundepatrulje, efter de formentligt havde brudt ind i en butik på Rosenvangs Allé i Viby.

Klokken 01.38 ringede en borger til politiet, da han hørte et vindue blive knust ved butikken og så nogle unge mænd liste rundt ved bygningen. Det viste sig ganske rigtigt, at der var knust en butiksrude, og at der manglede en sodavand fra et køleskab tæt på vinduet.

En patruljehund blev sat til at lede efter spor, og den snusede sig hen over et par veje, over en parkeringsplads og hen til et buskads tæt på Kaj Munks Vej, hvor to unge mænd lå og gemte sig for politiet.

Den ene havde en helt kold sodavand på sig, som var samme slags, som den der manglede i køleskabet. Mændene forklarede, at de var gået ind i busken for at tisse, og at de ikke havde noget med indbruddet at gøre.

Uanset forklaring blev begge anholdt og fik en tur på stationen, oplyser politiet.