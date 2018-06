Tricktyveri i Bruuns Galleri

Forretningen "Look at me" i Bruuns Galleri blev mandag eftermiddag udsat for et tricktyveri. En mand og en kvinde havde ifølge Østjyllands Politi indfundet sig i butikken, og mens den ene afledte ekspdientens opmærksomed, stjal den anden penge fra kasseapparatet.

Ekspedienten har givet følgende beskrivelse af de to personer:

A

Mand, Mellemøstlig af udseende, brun i huden

Ca. 40-45 år

Kraftig af bygning

Kort sort hår

Talte engelsk

Iført en blå blazer, lyseblå skjorte, slips, og blå bukser.

Han havde sorte briller og medbragte en pung.

B

Kvinde, hvid hudfarve

Ca. 40-50 år

Ca. 150-160 cm høj

Kraftig af bygning

Mellemlangt lyst hår

Iført en lys skjorte, mørk vest/striktrøje

Hun havde mørke briller





Oplysninger i sagen kan gives til politiet via tlf. 114