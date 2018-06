Bedemand havde indbrud i rustvogn under bisættelse: »Det er bare topmålet af frækhed«

Intet er tilsyneladende helligt for en indbrudtyv - heller ikke en rustvogn.

Det måtte bedemand Bibbi Boisen sande, da hun i weekenden havde indbrud på sin mobile arbejdsplads. Rustvognen holdt parkeret på Børnbaksvej bag Viby Kirke i Aarhus, hvor pårørende lørdag skulle tage afsked med et kært familiemedlem. Da bedemanden kom ud til sin bil efter bisættelsen, opdagede hun, at den ene forrude var smadret, og at en tyv var stukket af med hendes sorte mappe, der stod på forsædet og indeholdt personlige papirer og en seks år gammel iPad.

Den chokerede bedemand måtte hurtigt i gang med at fjerne glasskår fra ruden og forsædet i køretøjet, der blot 10 minutter senere skulle køre den afdøde ud på sin sidste rejse. For det var et syn, hun ikke ville byde familien, fortæller hun. Og heldigvis bemærkede de pårørende ikke den manglende rude, da kisten skulle køres bort.

»Det bliver ikke mere usmageligt i mine øjne. At man kan have så lidt empati for andre mennesker, at man baldrer en rude på en rustvogn bag en kirke, det er virkelig at gå over stregen,« siger Bibbi Boisen, der har valgt at dele billeder af den smadrede rude og de stjålne genstande på Facebook, hvor hendes opslag i skrivende stund er delt flere end 1.400 gange.

Hun håber, at nogen, der ved noget, ser opslaget og kan lede politiet på sporet af tyven. Ikke på grund af tasken eller den stjålne iPad, men fordi hele situationen er usmagelig, forklarer hun. Hun er oprørt på familiens vegne.

»Jeg vil så gerne, at gerningsmanden bliver fundet og stillet til ansvar. For nu synes jeg bare, vi har overskredet grænsen for, hvad der i orden. Hvis jeg havde holdt i min private bil med en stor taske på sædet, og der var baldret en rude, så havde jeg tænkt: Det er din egen skyld, moster. Så havde jeg aldrig skrevet om det på Facebook. Men alle ved, hvad en rustvogn er, og det er bare topmålet af frækhed,« siger Bibbi Boisen.

De stjålne papirer indeholdt bl.a. informationer om, hvor familien ønskede, at blomsterne skulle hen efter bisættelsen. Det er nedskrevne detaljer, en bedemand er nødt til at have med sig, så hun kan sikre sig, at alt bliver gjort korrekt før og efter bisættelsen, forklarer Bibbi Boisen.

»Jeg synes, det er respektløst over for familien og for mit arbejde. Det var lige før, det gik galt, fordi nogen åbenbart er fuldstændig ligeglade med andre mennesker. Det er meget svært at acceptere, når man hver dag arbejder med at forsøge at gøre noget så trist som et dødsfald til en smuk dag,« siger hun.

Hun er godt klar over, at man ikke bør efterlade lokkemad for indbrudstyve synligt i en bil, men - som bedemanden forklarer - skal rustvognens bagagerum »ligesom bruges til noget andet«. Samtidig finder hun det ikke passende at slæbe den store taske med ind i kirken, hvor hun skal tale med - og nogle gange trøste - de pårørende.

I forvejen sørgede bedemanden, som hun altid gør, for at parkere bagved kirken, fordi hun ikke ønsker, at de pårørende på en i forvejen trist dag skal mødes af en rustvogn, når de ankommer til kirken. Men det udnyttede den endnu ukendte gerningsmand altså til sin fordel.

Østyllands Politi har bekræftet anmeldelsen over for Jyllands-Posten.