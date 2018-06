21-årig overfaldt værtshusgæster

En 21-årig mand blev anholdt natten til onsdag og sigtet for vold efter et overfald på Åboulevarden ved Den Gyldne Kro.

Ifølge vidneforklaringer sad et mindre selskab uden for beværtningen, hvor den 21-årige henvendte sig til dem og begyndte at blive aggressiv. En 22-årig mand forsøgte at få den 21-årige til at dæmpe sig, men det fik ifølge sigtelsen den hidsige mand til at slå den 22-årige i ansigtet med et knytnæveslag, så han væltede omkuld. Herefter sparkede han den 22-årige flere gange i ryggen. En 23-årig mand, der kom til for at hjælpe sin ven, fik også et slag i ansigtet, oplyser Østjyllands Politi.

Da politiet kom frem, sad den 21-årige stadig tæt på gerningsstedet, og han blev anholdt, sigtet for vold. De to mænd, der blev slået, slap umiddelbart med mindre skader.