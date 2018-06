Shampoo-tyv blev voldelig over for frisør

Et tyveri blev til røveri, da en 51-årig mand ifølge politiets sigtelse blev voldelig, da han tirsdag middag forsøgte at stikke af med nogle hårprodukter fra en frisør i Trøjborgcentret.

Ifølge frisørens forklaring kom den 51-årige ind i butikken, og efter en kort afledningsmanøvre stak han et par flasker shampoo op under sin skjorte. Det opdagede frisøren dog, der bad ham om at lægge flaskerne.

Den 51-årige nægtede at have taget noget, og det fik frisøren til at låse døren og tilkalde politiet. Opkaldet til ordensmagten hidsede den 51-årige så meget op, at han begyndte at skubbe til frisøren og truede med at slå, og til sidst endte det med, at frisøren lod ham gå - dog uden shampoo.

Da politiet kom frem, fandt de dog hurtigt den 51-årige, der sad ved et busstoppested.

Han stak af, da han så patruljen, men blev indhentet, anholdt og sigtet for forsøg på røveri. Han nægtede dog at have forsøgt at stjæle noget og forstod ikke, hvorfor både frisør og nu politi havde taget fat i ham, oplyser Østjyllands Politi.