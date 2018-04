Uskyldig 19-årig blev bidt af politihund under jagt på motorcykeltyve

En vågen person observerede torsdag aften, at flere personer var i færd med at stjæle motorcykler fra et grønt område bag Åparken i Aarhus.

Politiet blev derfor kaldt ud til stedet ved 21.00-tiden.

Da en hundepatrujle ankom til det grønne område, så betjentene flere personer, som rigtignok var i færd med at stjæle motorcykler.

Ved synet af betjentene tog de dog flugten derfra. Ifølge et vidne valgte en af gerningsmændene at skjule sig i en bus.

En hund forsøgte at finde frem til pågældende og løb derfor ind i den pågældende bus. Her blev en 19-årig kvinde så forskrækket over hundens pludselige tilstedeværelse, at hun løb ud fra bussen.

Dét fik hunden til at følge efter hende og bide hende i venstre skulder og overarm, oplyser Østjyllands Politi i den seneste døgnrapport.

En betjent fik hurtigt hunden til at slippe sit tage i den unge kvinde, som blev kørt til skadestuen, hvor hun ifølge politiet blev behandlet for et »overfladisk bid«.

Det lykkedes betjentene at anholde en af gerningsmændene, en 16-årig dreng, i bussen. Han blev sigtet for tyveri.

De to øvrige gerningsmænd var ifølge et vidne flygtet ned til Godsbanen, hvor en af dem, en 18-årig mand, blev fundet og ligeledes sigtet for tyveri.