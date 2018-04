Mand forsøgte at stjæle hund fra 14-årig

En 21-årig mand blev mandag sidst på eftermiddagen anholdt og sigtet for forsøg på indbrud i en villa på Koldkilde i Elev ved Lystrup uden for Aarhus.

Østjyllands Politi var nogle minutter tidligere blevet ringet op, da en 14-årig dreng var blevet antastet af en mand, der forsøgte at stjæle den hund, drengen var ude at gå med.

Drengen løb med hunden hjem til sine forældre, der fik alarmeret politiet. Da patruljen kom til området, opdagede de manden, der stod og hev i dørhåndtaget til et hus. Betjentene fik fat i manden, som forklarede, at han ledte efter sin ven.

Han kunne dog hverken huske efternavn eller adresse på vennen, oplyser Østjyllands Politi.

Til gengæld kunne et vidne i nærheden fortælle, at han havde set den 21-årige luske rundt om huset og tage i flere håndtag og kigge ind af vinduerne. Den unge mand blev derfor anholdt og sigtet for forsøg på indbrud.