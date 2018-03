Sidst set torsdag: Politiet efterlyser 20-årig mand

Selv spritnye lokalplaner risikerer at blive ændret. Det er godt, hvis behandlingen ellers er demokratisk og gennemskuelig.

I dag skal vi have Árós anlagt – og i løbet af mange følgende hundreder af år givet byen nye navne. Vi skal også se på byens symbol – byvåbenet.

To jernbaner skærer stadig sine skinner gennem Favrskov Kommune. Engang var det fire.

Molslinjen venter passager nummer 100 mio. inden for den nærmeste fremtid.

Kræv handling for parkeringskronerne:

Nu ser det endelig ud til, at drømmen om en fast forbindelse over Kattegat rykker tættere på.

Samme dag som den nye sporvogn startede at køre med passagerer, blev busdriften i Aarhus udsat for en decideret massakre.

Hvad laver de egentlig i Aarhus Letbane? Det er svært at få svar på.

Retsdagens tiende og sidste vidne forklarede, at der ofte lå værktøj i Peter Madsens ubåd. Men alligevel var der flere ting, han ikke kunne få til at passe.

God kaffe, lækker mad og glimrende cocktails inden for få hundrede meter gør det værd at bruge en dag i denne sidegade i Berlin.

Coca-Cola Femsa beklager sig over fraværet af retsstatsprincipper og udbredelsen af straffefrihed i den mexicanske delstat Guerrero.

Christine Kallesen mødte en mand på en datingside. Det skulle hun aldrig have gjort. »Jeg oplever voldsom vrede, men også sorg og en intens følelse af skam,« siger hun.

Hun troede, at hun havde fundet drømmeprinsen:

Bryllup på Aros, Moesgaard eller i Den Gamle By?

To unge mænd blev sigtet for forsøg på tyveri af fire fælge.

»Da det endnu ikke er lykkedes at finde frem til den 20-årige, beder politiet nu offentligheden om hjælp. Hvis man ser ham, bedes man ringe 114,« lyder det i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi .

Politikredsen modtog søndag aften anmeldelsen om, at han ikke var set siden torsdag den 22. marts. Her havde han forladt sit hjem i en ukendt retning.

Derfor har Østjyllands Politi tirsdag eftermiddag valgt at efterlyse den unge mand.

Rygere har 60 pct. større risiko for at få nedsat hørelse end ikke-rygere, viser japansk studie.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

Fritidshuse i dag danner mere end nogensinde rammen om afslappede stunder med familien. Vi vil gerne tæt på naturen uden at gå på kompromis med komfort, hygge og personlighed.

