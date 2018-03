Efter ni måneder med kørekort: Ung mand fik bøde på 6.500 og blev sendt retur til køreskolen

En fart glad ung mand tiltrak sig politiets opmærksomhed, da han lørdag aften kom drønende ad Ringvejen i Aarhus V.

Han havde så meget fart på, at lovens lange arm ikke kunne nøjes med en løftet pegefinger. For selvom han kun havde haft kørekort i ni måneder - og derfor burde have færdselsreglerne i frisk erindring - kørte han 120 km/t, hvor han måtte køre 70 km/t.

Derudover foretog han en række ulovlige overhalinger, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport om færdselspolitiets kontrol i området.

»Foruden en bøde på 6.500 kroner venter der derfor nu den unge mand en tur tilbage til kørelæreren inden en ny teori- og køreprøve.«

Han var ikke den eneste, der fik betjentene til at finde bødeblokken frem.

I alt blev 13 personer sigtet for sammenlagt 21 færdselsovertrædelser.

Fire fik bl.a. en betinget frakendelse af førerretten, fordi de kørte for hurtigt, og fire fik klip i kørekortet for at køre over for rødt lys.

Derudover sigtede politiet i fire tilfælde for, at der blev kørt over for rødt lys, mens tre blev sigtet for ulovlige overhalinger.

Samtlige sigtede var mænd under 30 år.