Fodboldtilskuer gemte nødblus i underbukserne til AGF-kamp

Da AGF og AAB søndag tørnede sammen på grønsværen, var der god stemning på tilskuerrækkerne.

Alligevel måtte politiet uddele sigtelser til seks personer ved superligakampen, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

En 26-årig mand fangede bl.a. politiets opmærksomhed, da betjentene spottede en 10-15 lang genstand under hans tøj.

»Visitationen viste, at der var tale om et nødblus, som den unge fodboldfan havde forsøgt at kamuflere i sine underbukser,« lyder konklusionen fra Østjyllands Politi.

I alt blev fire personer sigtet for brud på fyrværkeriloven. Derudover blev en enkelt sigtet for brud på maskeringsforbud, mens en blev sigtet for at tale grimt til en politibetjent.

Kampen sluttede i øvrigt, som den var begyndt: Med nul mål til begge hold.