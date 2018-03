Mand stukket med kniv foran opgang i Aarhus

En 49-årig mand er blevet sigtet, efter en 46-årig mand fredag blev stukket med kniv foran sin opgang i Aarhus N.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den 46-årige fik et overfladisk sår under venstre øje og et stiksår i venstre side under brystet. Det førte til, at hans lunge punkterede, og han måtte behandles på skadestuen.

»Jeg kan ikke sige meget mere, end at de to har en eller anden form for kendskab til hinanden, så det er ikke en tilfældig hændelse,« uddyber vagtchef ved Østjyllands Politi, Christian Riis.

Den 49-årige er blevet løsladt efter afhøring og vil formentlig komme for retten inden for den kommende måned.

Der vil ikke blive holdt grundlovsforhør i sagen, fortæller vagtchefen, som ikke kan oplyse, om manden har erkendt forholdet.