Efterlyst voldsmand har meldt sig selv til politiet

Østjyllands Politi efterlyste torsdag eftermiddag en mand, som formodes at have deltaget i et groft overfald sidste år.

Kort efter klokken 17.00 kunne politikredsen oplyse, at den efterlyste har meldt sig selv.

»Tak for hjælpen med delingerne!,« lyder det bl.a. fra Østjyllands Politi på Twitter.

Den gerningsmand, vi tidligere efterlyste til er overfald i Tilst, har nu meldt sig selv. Tak for hjælpen med delingerne! #politidk— Østjyllands Politi (@OjylPoliti) 15. marts 2018

Manden er mistænkt for sammen med to andre at have slået en 25-årig mand i ansigtet, så han brækkede kæben.

Politiet efterlyser voldsmand: 25-årig brækkede kæben og blev truet på livet

Derudover skulle den efterlyste have truet det 25-årige offer på livet.

Det grove overfald fandt sted den 17. juni sidste år i Anelystparken i Tilst.

Det lykkedes efter overfaldet Østjyllands Politi at finde frem til to af overfaldsmændene, mens den tredje og sidste altså var på fri fod i adskillige måneder.