Politiet efterlyser voldsmand: 25-årig brækkede kæben og blev truet på livet

Østjyllands Politi beder torsdag offentligheden om hjælp til at identificere en mand, der er mistænkt for at have deltaget i et groft overfald.

Overfaldet fandt sted den 17. juni sidste år i Anelystparken i Tilst.

Her kom en 25-årig mand sammen med sin kæreste kørende, da en sølvfarvet VW Passat kørte ud foran dem, så den 25-årige var nødt til at træde hårdt på bremsen.

Herefter dyttede den 25-årige ad Passaten, hvilket resulterede i, at føreren sammen med to passagerer steg ud af bilen og gik hen til manden.

Idet den 25-årige steg ud af sin bil, blev han tildelt flere slag i ansigtet af de tre mænd og brækkede i den forbindelse sin kæbe.

»Samtidigt råbte den ukendte passager, at han ville skyde den 25-årige, hvis han ikke "skred" fra stedet,« oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det lykkedes efter overfaldet Østjyllands Politi at finde frem til føreren af Passaten samt den ene af passagerne.

»Den passager, der kom med trusler, er det endnu ikke lykkedes politiet at finde trods flere forskellige efterforskningstiltag,« lyder det fra politikredsen.

Den manglende gerningsmand beskrives som:

25-30 år

Mellemøstlig af udseende

Kraftig af bygning

Skaldet med skægstubbe

Var iført sorte arbejdsbukser og sort T-shirt på gerningstidspunktet

Personer, som har oplysninger om manden, opfordres til at kontakte Østjyllands Politi på tlf. 114.