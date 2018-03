Såret hund jagtes efter politiskud - »kan finde på at bide«

Sofie Hedemann er jordemoder og synes, at de nuværende arbejdsvilkår er urimelige for både personalet og de kommende forældre. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne råber hun nu op.

Aarhus var europæisk gastronomiregion i 2017 med over 250 madevents i regionen. Evalueringen af året kommer i januar. Aktørerne håber at kunne fortsætte samarbejdet, bl.a. med byens restauranter.

Redaktør Bent Christensen fra Den Danske Spiseguide mener, at Aarhus har niveauet til flere end fire stjerner i Michelins nordiske restaurantguide.

Gør plads til de unge igen Northside. Så kan det være, at jeg kommer igen til næste år.

Hvorfor investere milliarder i et projekt, der fører til forringelser for de fleste?

Er det ikke snart på tide, at vi bringer eksperterne på banen igen, også når vi skal ud at spise?

Hvem har det gode råd om babys røde numse? Unge familier søger på nettet i stedet for at spørge bedstemor.

Udlændingestyrelsen mente ellers ikke at Yiming kunne integreres.

Seks mænd og 16 kvinder beretter, at to filminstruktører bag ikoniske ungdomsfilm systematisk krænkede og misbrugte dem, da de var børn.

Den britiske reaktion følger et gammelt kendt mønster.

Politiet har onsdag afsøgt et stort område i Lisbjerg med schweisshunde, men har ikke haft held til at opspore hunden.

»Hunden kan finde på at bide. Borgere, der ser hunden, opfordres derfor til ikke at gå hen til den. I stedet skal man kontakte Østjyllands Politi på tlf. 114,« oplyser politikredsen.

Derfor beder Østjyllands Politi onsdag offentligheden om hjælp til at finde hunden.

Det har ikke været muligt for hverken politi eller ejer at indfange hunden efterfølgende.

Hunden, der er af racen tibetansk mastiff, blev i den forbindelse ramt af skud, hvorefter den løb ind i et nærliggende skovområde.

En politibetjent blev tirsdag eftermiddag bidt overfladisk af en større hund under en opgave i Lisbjerg nordvest for Aarhus.

Et nyt studie viser, at medicinen kan fjerne en stor del af hedeturene på få dage.

Også inkarnerede grøntsagsspisere spiser ensidigt, advarer lægen Michael Mosley. Løsningen er at holde sig til mad i alle regnbuens farver.

Faldende priser gør, at du i dag kan få ganske udmærkede trådløse hørepropper til omkring en tusse.

Træt af den traditionelle, firkantede opslagstavle? Her får du en stribe anderledes bud på det klassiske vægophæng.

