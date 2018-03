Politiet søger mulig tricktyv - »fedladen« med hornbriller og stærk parfume

En 68-årig kvinde anmeldte mandag, at hun tilbage i februar blev udsat for tricktyveri uden for Kvickly i Åbyhøj, Aarhus.

Og selvom hændelsen skal have fundet sted for flere uger siden var hendes signalement ganske klart. Men det vender vi tilbage til.

Kvinden har anmeldt, at hun den 24. februar omkring kl. 16 blev kontaktet af en mand i en mørkegrå stationcar.

Politiet advarer ældre mod tricktyveri

Han henvendte sig til hende på engelsk og spurgte om vej til hospitalet.

Hun har efterfølgende opdaget, at hendes dankort var forsvundet, og at det var blevet misbrugt for flere tusinde kroner.

Politiets signalement af manden lyder, at han var østeuropæisk af udseende, ca. 35-40 år og med en »fedladen« bygning.

Han havde kort, brunt hår og var iført skjorte og løs cardigan samt store, mørke hornbriller. Derudover talte han engelsk og var kraftigt parfumeret.

Man kan kontakte politiet på tlf. 114 med informationer.