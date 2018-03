Piger på 11 og 12 år taget for butikstyveri: Forsøgte at stjæle nøglering til 25 kroner

Østjyllands Politi måtte ved en stribe lejligheder rykke ud til butikstyveri mandag.

I et af tilfældene havde en butiksdetektiv i Føtex City Vest i Brabrand tilbageholdt to piger på 11 og 12 år. Detektiven havde bemærket pigerne, fordi de virkede nervøse og kiggede sig over skuldrene, mens de stod længe på samme sted, forklarede hun.

De blev stoppet ved kasselinjen, hvor vagten spurgte, om de havde glemt noget.

»Det mente pigerne umiddelbart ikke, men detektiven bad dem alligevel følge med. Og her viste det sig, at den ene af pigerne havde gemt en nøglering til en værdi af 25 kr. i sin jakkelomme,« skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Begge piger blev sigtet for tyveriet, ligesom deres forældre og de sociale myndigheder blev underrettet. Senere på formiddagen blev to andre helt unge piger på 13 og 14 år taget i at stjæle fra Lidl i City Vest.

De forlod butikken uden at betale for noget, men det viste sig, at de havde forsøgt at stjæle en række madvarer til en værdi af 95 kr. ud af butikken. De erkendte begge to, og deres forældre og de sociale myndigheder er blevet orienteret i sagen.

Senere på dagen var den igen gal i Føtex, hvor en 18-årig kvinde forsøgte at forlade butikken med en plade Marabou-chokolade uden at betale. Også denne unge kvinde erkendte tyveriforsøget.

Allerede fra morgenstunden måtte politiet dog rykke ud til en politianmeldelse i Bilka i Tilst, hvor en 27-årig butikstyv havde udløst en alarm, da hun forsøgte at gå gennem scan selv-kassen. Hun gemte fire stykker tøj fra butikken i sit jakkeærme og erkendte tyveriet, som hun blev sigtet for.

Hun var dog ikke alene. På overvågningen kunne man se, at hun havde været sammen med en 29-årig kvinde, der havde efterladt en taske med slik ved kasseområdet for derefter at forlade butikken alene.

Den 27-årige butikstyv blev bedt om at ringe efter sin veninde, der ligeledes blev sigtet for tyveri af tøjet og slikket, da hun vendte tilbage. Hun nægtede imidlertid at have noget med tyveriet, der havde en værdi á 620 kr., at gøre.

I alt løb det op i syv sigtelser for butikstyveri, før viseren havde passeret 16.15 på uret.