Anklage: Mand tog halsgreb og voldtog samlever flere gange

Et parforhold mellem en 31-årig mand og en 29-årig kvinde fra Aarhus kørte af sporet og udviklede sig angiveligt voldeligt.

Det er baggrunden for en straffesag, som mandag er indledt ved Retten i Aarhus.

Her anklages en 31-årig mand for at have voldtaget sin samlever flere gange under brug af vold og trusler om vold.

"Du skal dø, jeg slår dig ihjel, jeg slagter din mor og far", skal manden ifølge anklagen have sagt til kvinden.

Han skal desuden flere gange have taget halsgreb på kvinden, sparket hende på kroppen og presset noget dyne ind i hendes mund, så hun fik kvælningsfornemmelse.

Det er angiveligt sket både i parrets lejlighed i Aarhus og under ophold i Hvide Sande samt på ferieøen Malta.

To gange tvang han sig ifølge anklagen til sex med kvinden. Det skal være foregået ved, at han lagde sig oven på hende, og hun blev fastholdt til sengen.

De to delte adresse i en lejlighed i Aarhus indtil sommeren 2017. Kvinden fraflyttede dengang lejligheden og anmeldte manden til politiet.

Den tiltalte nægter sig skyldig i anklagerne.

- Jeg følte ikke, at der på noget tidspunkt var tale om voldtægt. Det var et spil, vi havde kørende, siger han.

De skiftedes til at dominere hinanden i sengen, forklarer han og afviser, at han nogensinde har været voldelig over for kvinden.

- Jeg har aldrig slået hende, kun forsøgt at dæmpe hende, når hun ikke havde taget sin medicin, siger han med henvisning til, at kvinden lider af adfærdsforstyrrelsen adhd.

Han mener, at han i virkeligheden er den angrebne part og beskylder kvinden for at have nikket ham en skalle og søgt at kvæle ham med et kabel.

- Vi snakkede mange gange om at gå i parterapi, men fik det aldrig gjort. Det skulle vi nok have gjort i bagklogskabens lys, siger manden.

Kvinden skal også afgive forklaring i sagen, men det kommer til at foregå for lukkede døre.

Desuden er en række vidner indkaldt, blandt andet familie, venner og arbejdskolleger.

Anklageren går efter en straf på mindst fire års fængsel, og det betyder, at sagen behandles som en nævningesag med tre juridiske dommere og seks nævninger.

Straffen for voldtægt blev skærpet i 2016, således at voldtægt som udgangspunkt nu straffes med tre år og seks måneders fængsel - et år mere end tidligere.

Er der skærpende omstændigheder, går strafferammen for voldtægt op til otte års fængsel.

Der er afsat tre dage til sagen, og der ventes dom i næste uge.