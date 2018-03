Ung kvinde amok til Helmig-koncert: "Der var blod overalt"

54-årige Lone Schjølin Hønning skulle bare have været til koncert med Thomas Helmig i Ceres Arena i Aarhus lørdag aften. I stedet blev hun vidne til en 25-årige kvindes overfald på en 52-årig mand.

Østjyllands Politi bekræfter, at den 25-årige blev anholdt efter episoden.

Det skriver Ekstra Bladet.

Lone Schjølin Hønning stod under koncerten bagved den unge kvinde, der gik amok, og hun så derfor det hele. Den 52-årige mand havde taget kontakt til kvinden for at få hende til at stå lidt mere roligt under koncerten.

"Det gik virkelig stærkt. Jeg så, at de to talte sammen, og at kvinden pludselig tog armen helt bagfra og klaskede manden lige i hovedet. Det så meget voldsomt ud, for der var blod overalt. Manden fik en blodtud, som I også selv har beskrevet," siger hun til Ekstra Bladet.

At manden tog kontakt til kvinden, forstår Lone Schjølin Hønning godt. Hun havde nemlig oplevet, hvordan kvinden skubbede flere koncertgæster.

"Der er altid nogle, der flagrer lidt ekstra med arme og ben, når de er til koncert, og hun var en af dem. Hun havde en provokerende adfærd, og hun skubbede til folk. Min niece havde faktisk inden episoden også bedt hende om at lade være med at skubbe. Så det er skræmmende at tænke på, at det kunne have været hende eller os, det gik ud over," siger hun til Ekstra Bladet.