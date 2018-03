Knallertspor i nyfalden sne ledte politiet frem til tyve

En adresse på Vestre Ringgade i det nordlige Aarhus havde natten til fredag besøg af ubudne gæster.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om indbruddet klokken 01.14 og var fremme på stedet få minutter senere.

Her kunne det konstateres, at et vindue var blevet brudt op. Bemærkelsesværdigt var det, at der var friske knallert- og fodspor i sneen foran vinduet.

To betjente valgte at tage sig en køretur rundt i området, mens en tredje fulgte de friske spor i sneen.

Efter en kort gåtur endte den tredje betjent foran en adresse på Velhelm Bergsøes Vej. Og her stod der to knallerter, som stadig var varme.

Fra knallerterne var der fodspor ind til en opgang. Og idet betjentene skulle til at træde ind i den, kom en mand ud af døren.

Da han fik øje på de uniformerede betjente, skiftede han dog hurtigt retning. Den 34-årige mand forklarede, at han var på vej ud efter alkohol og forinden havde opholdt sig i en lejlighed, der lå et par blokke væk, sammen med en kammerat.

Den 34-årige kunne dog hverken huske navnet på kammeraten eller adressen, hvor han angiveligt havde opholdt sig.

Manden blev anholdt og sigtet for indbruddet på Vestre Ringgade. I hans lomme fandt betjentene en knallertnøgle, som passede til en af de varme knallerter foran opgangen.

Også en 35-årig mand blev sigtet for det samme indbrud. Han forsøgte at flygte fra politiet gennem kælderen i naboopgangen, da han ud af vinduet havde spottet betjentene.

I den 35-åriges lejlighed fandt man de designstole, som var blevet stjålet fra adressen på Vestre Ringgade.

Den 35-årige er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han har nægtet at udtale sig og har kæret varetægtsfængslingen til landsretten.