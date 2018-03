Behandlet som mistænkeligt dødsfald: Person fundet død ved i boligblok i Viby

Østjyllands Politi er onsdag aften til stede ved en adresse på Rosenvangs Allé i Viby, Aarhus.

Vagtchef Per Bennekov bekræfter over for Jyllands-Posten, at en person er fundet død, og politiet behandlede sagen som et mistænkeligt dødssfald.

Den afdøde har ligget i lejligheden i længere tid, hvorfor liget er svært at identificere, men de foreløbige undersøgelser tyder ikke på, at der ligger en forbrydelse bag.

Østjyllands Politi formoder dog, at det drejer sig om en 51-årig beboer i lejligheden.

Vagtchefen kan ikke oplyse personens køn eller de nærmere omstændigheder om, hvordan og hvornår politiet blev opmærksomme på den afdøde.

»Det var en anmeldelse, der førte os til adressen. Vi vil gerne holde tidspunktet lidt for os selv, men den kom ind tidligere på dagen,« fortæller han omkring kl. 20 onsdag aften.

De pårørende er endnu ikke underrettet, og Østjyllands Politi har ikke yderligere oplysninger, før en obduktion er afsluttet torsdag.