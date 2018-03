Politihunde snusede sig frem til svedende dieseltyve

Dieseldunke på fortovet og en bil med rumænske nummerplader.

Dét var synet, der mødte en medarbejder fra en virksomhed i Skejby.

Omkring klokken 22.00 tirsdag aften var tyverialarmen gået i virksomheden, og medarbejderen var kort tid efter ankommet til stedet.

De efterladte genstande vidnede om, at gerningsmændene tilsyneladende havde taget flugten til fods.

Da politiet ankom til stedet med politihunde gik eftersøgningen af dieseltyvene derfor i gang.

En forpustet og svedende 26-årig mand var den første, der blev opsporet på Graham Bells Vej i Skejby.

10 minutter senere blev en anden formodet gerningsmand, en 43-årig mand, fundet. Han var ligeledes storsvedende og havde hænder, der lugtede af diesel, oplyser Østjyllands Politi.

En politihund nåede bl.a. at passere en golfbane, en mark og sågar Djurslandsmotorvejen, før den endte foran et hus på Randersvej. Her markerede den, og det viste sig, at der sad en 29-årig mand og gemte sig bag et to meter højt hegn.

Manden blev fundet i besiddelse af en bilnøgle, som passede til den efterladte bil fra gerningsstedet.

Den fjerde - og sidste - formodede gerningsmand, en 20-årig mand, havde taget kontakt til en mand i hans hjem under påskud af, at han havde fået det dårligt.

Manden valgte dog at kontakte politiet, der ved 23.15 tiden fandt den 20-årige siddende i mandens stue med friske spor på tøjet, som formentlig stammer fra den flugt, han havde været på.

Samtlige af de fire anholdte mænd er rumænske statsborgere. De er alle mistænkt for at stå bag dieseltyveriet i Skejby.