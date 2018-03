Ung mand spyttede vagt i ansigtet og truede hende på livet

En vagt så sig tirsdag formiddag nødsaget til at tilkalde politiet, da hun var stødt på en »udadreagerende« ung mand i et solcenter på Vesterbro Torv i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Ifølge solcentervagten nægtede pågældende, en 18-årig mand, at forladet stedet.

Han var i forvejen kendt for at lave ballade, hvorfor man havde bedt ham om at finde sig et andet at være.

Afvisningen faldt dog ikke i god jord hos den 18-årige, som kvitterede med at spytte vagten i hovedet samt true hende med vold og på livet.

Da politiet ankom til stedet, nægtede den unge mand at udtale sig. Han er dog blevet sigtet for bl.a. at have fremsat trusler.