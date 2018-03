Chikanekørsel endte med flænge i øjenbrynet

To mænd på henholdsvis 18 og 50 år endte tirsdag eftermiddag i klammeri med hinanden i det vestlige Aarhus.

Østjyllands Politi blev således kaldt ud til Hasle Ringvej ved Paludan Müllers Vej klokken 16.19.

Det viste sig, at de to mænd tilsyneladende havde kørt og chikaneret hinanden på vejen.

Den 18-årige har forklaret, at den 50-årige var steget ud af sin bil ved et lyskryds og havde henvendt sig til ham.

I den forbindelse skulle den 50-årige have taget fat i den unge mands arm og nægtet at give slip. Dét fik den 18-årige til at svare igen ved at tildele den 50-årige et knytnæveslag i hovedet.

Ifølge Østjyllands Politi har den unge mand erkendt hændelsen og er blevet sigtet for vold.

Den 50-årige mand fik en flænge i øjenbrynet som følge af knytnæveslaget.