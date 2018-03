Nye tiltag er klar efter endnu en indbringende narkofangst i det aarhusianske natteliv

Østjyllands Politi gennemførte i weekenden en særlig indsats i det aarhusianske natteliv.

Formålet var at opstøve euforisrende stoffer.

Til trods for at der i de seneste uger har været adskillige advarsler mod specifikke typer narko i diverse medier, understregede indsatsen, at der stadig er stoffer i omløb.

»I løbet af fredag og lørdag nat sigtede vi 72 personer for besiddelse af euforiserende stoffer, hvoraf de to var sigtelser for salg af euforiserende stoffer,« siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i en pressemeddelelse, og tilføjer:

Narko i Danmark Sundhedsstyrelsens ”Narkotikasituationen i Danmark 2017” viser, at 2,7 procent af 16-24-årige har brugt ét eller flere andre illegale stoffer end hash inden for den seneste måned.

Det tilsvarende tal var 1,6 procent i 2013.

Samme opgørelse viser, at 6,3 procent af 16-24-årige har brugt ét eller flere illegale stoffer end hash inden for det seneste år.

Det er ulovligt at besidde og sælge euforiserende stoffer.

»Vi er desværre ikke overraskede over resultatet, men det er selvfølgeligt stærkt bekymrende, at mange unge mennesker har disse stoffer på sig, og at euforiserende stoffer i nattelivet ser ud til at være blevet mere udbredte.«

Ifølge chefpolitiinspektøren var weekendens indsats blot den første i en længere række af planlagte indsatser.

»Vi har på det seneste set flere alvorlige tilfælde af farlige stoffer i omløb andre steder i Danmark. Det vil og skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at komme til livs,« udtaler han.

Sammen med Østjyllands Politi vil Aarhus Kommune og restauratørnetværket "Byens Natteliv", der omfatter 30 aarhusianske restauratører, etablere et såkaldt tryghedssamarbejde.

Med netværket vil man forsøge at nedbringe antallet af euforiserende stoffer i det aarhusianske natteliv.

»Det er både farligt og uacceptabelt, hvis euforiserende stoffer er blevet eller er på vej til at blive en integreret del af nattelivet, som politiets fund indikerer. Derfor vil vi nu skrue op for tiltag, der kan hjælpe med at forebygge stoffer i nattelivet,« lyder det fra borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), i pressemeddelelsen.

Forud for samarbejder og de nye tiltag har 42 dørmænd samt 65 barchefer og bestyrer været på et særligt kursus i, hvordan man skal håndtere euforiserende stoffer i nattelivet.

Desuden har man blandt restaurationerne bl.a. lavet aftaler om at begrænse kontanthævninger, ligesom der i weekenden var indsat ekstra dørmænd, som havde fokus på at registrere, hvor mange de afviste i døren grundet mistanke om narkotikapåvirkning.

Det antal endte på 104 personer - fredag og lørdag tilsammen.

»I restauratørnetværket er vi selvfølgelig klar over, at vi har en udfordring med stoffer i byens natteliv, og med weekendens indsats har vi fået et mere håndgribeligt bevis på omfanget,« lyder det fra Christoffer Schmidt, talsmand for restauratørnetværket, der fortsætter:

»Vores indsats i mod stoffer i nattelivet er jo ikke først startet denne weekend, men har været i gang over en længere periode, med blandt andet ekstra uddannelse af vores personale, samt en tæt dialog med politiet.«

Hvis man bliver fundet i besiddelse af euforiserende stoffer i eksempelvis nattelivet afhænger den bøde, man skal betale, af, om man er blevet taget med det før.

»Hvis man sigtes for besiddelse af kokain er bøden første gang på 3.000 kr., mens den 2. og 3. gang stiger til hhv. 4.500 kr. og 6.000. kr. For hash er bødeniveauerne fra 2.000-4.000 kr.,« oplyser Østjyllands Politi som eksempel.

Blandt de nye tiltag er der i øjeblikket ved at blive forberedt en kampagne på området.