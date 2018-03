Fodboldfans gemte romerlys i sko og lommer

Flere personer blev sigtet og en enkelt anholdt før søndagens kamp mellem FCK og AGF, der blev spillet på Ceres Park.

Den første sigtelse kom ifølge Østjyllands Politi allerede omkring middagstid, hvor en 20-årig mand stod og tissede op ad en husmur i Aarhus midtby.

I den forbindelse kunne et par betjente se, at der stak et romerlys op af den 20-åriges lomme.

Den unge mand blev derfor sigtet efter fyrværkeriloven samt for at have tisset op ad huset.

Ved en visitation fandt betjentene desuden en "røverihue" - kun med huller til øjne og mund - som resulterede i endnu en sigtelse for at have til hensigt at maskere sig.

Et par timer senere blev også en 16-årig dreng, der ligeledes var på vej til fodboldkampen, standset. Det viste sig, at han havde gemt to romerlys i sine sko, hvorfor også han blev sigtet.

Der skulle dog vise sig at være flere sigtelser på vej.

Ved indgangen til stadion tog en 19-årig mand sine sko af, mens han var på flugt fra kontrollørerne, og kastede dem over indhegningen.

I dem fandt politiet to hulrum, som gemte på to romerlys. Han blev sigtet for at nægte at følge politiets ordrer og for brud på fyrværkeriloven.

Da han iført håndjern desuden havde held til at løbe ud af politibilen, før han atter blev fanget, fik han desuden gjort sig fortjent til en sigtelse for at flygte fra politiet.

Kort før kampstart blev yderligere en ung mand fundet i besiddelse af romerlys i skoene. Denne gang var det en 18-årig mand, som ligesom de andre blev sigtet.