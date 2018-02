Unge mænd stjal dankort og oddsede for over 50.000 kroner - har du set dem?

Østjyllands Politi har onsdag valgt at offentliggøre overvågningsbilleder af to unge mænd.

De er mistænkt for i september sidste år at have stjålet dankort fra to mænd, hvorefter de oddsede for store beløb og betalte med kortene.

De to unge mænd, som er efterlyst for at have stjålet de to dankort, der blev brugt til at oddse for. Foto: Østjyllands Politi

Et af ofrene var en 20-årig mand, som den 2. september tog en pirattaxa efter en bytur i Aarhus.

»Betalingen skulle foregå ved hjælp af en særlig scanner i bilen, og det er tilsyneladende lykkedes chaufføren at aflure pinkoden og stjæle dankortet efterfølgende,« oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Senere samme aften fik en 31-årig mand ligeledes stjålet sit dankort i Aarhus. Her var det forinden lykkedes gerningsmanden at aflure pinkoden.

Efter tyverierne blev der oddset for samlet set over 50.000 kr. på de to stjålne kort flere steder i Aarhus-området, før de blev spærret.

»På den 31-åriges kort blev der ligeledes hævet 5.000 kroner i en hæveautomat,« oplyses det.

I forbindelse med efterforskning af de to sager har Østjyllands Politi fundet frem til overvågningsbillederne af de to mænd, som brugte kortene efter tyverierne.

»Kender du mændene, eller har du oplysninger i sagen, bedes du ringe til politiet på tlf. 114,« opfordrer politikredsen.