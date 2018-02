»Kendt butikstyv« dømt for øltyverier i Aarhus

En tørstig tyv blev i sidste uge idømt et års ubetinget fængsel for en række øltyverier i Aarhus.

Den 42-årige mand havde i 19 tilfælde stjålet øl fra forskellige butikker og supermarkeder i Aarhus-området mellem august og oktober.

Han benyttede for det meste den samme, simple fremgangsmåde: Gik ind i butikken, tog for sig af de våde varer og forlod stedet igen uden at betale.

Guldøl-tyv blev sigtet for at stjæle og true ekspedient

I et tilfælde udviklede det sig dog til et røveri. Det skete, da en medarbejder i et supermarked i Tilst forsøgte at standse manden.

»Da en medarbejder ville stoppe ham, råbte han, at han havde en kniv, og han ville dræbe medarbejderen, hvis han ikke fik lov til at gå fra stedet. I oktober supplerede han også et tyveri i en 7-Eleven i Aarhus med at true ekspedienten med at komme tilbage og slå hende ihjel, hvilket retten vurderede til at være trusler,« oplyser Østjyllands Politi onsdag.

Røveriet kommer oven i de i alt 19 tilfælde af tyveri. Endelig blev den 42-årige dømt for at have truet en række ansatte på et bosted. Det beløb sig alt i alt til 12 måneder bag tremmer.

Ved retsagen blev der indkaldt 17 vidner, som kunne forklare, hvordan manden havde stjålet fra deres butikker.

»Der er ingen tvivl om, at den dømte har været en kendt butikstyv i Aarhus, der har generet mange borgere. Derfor er jeg tilfreds med, at han nu har fået en fængselsstraf for de mange forhold,« siger anklager Laura Simoni Pedersen.

Manden ankede ikke dommen og blev sendt direkte i afsoning.