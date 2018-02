Formodet tyv listede sig ind på plejecenter og sprang ud fra første sal

Østjyllands Politi vil gerne høre fra vidner, der har set en haltende mand. Resten af beskrivelsen vender vi tilbage til.

Årsagen til, at politiet leder efter ham, er, at han mistænkes for at have stjålet fra flere beboere på et plejecenter på Femmøllervej i Risskov.

Ifølge politiet listede manden sig mandag ind på plejecentret, hvor han blev konfronteret af en kvindelig medarbejder.

I stedet for at forklare sin tilstedeværelse, løb han fra stedet og sprang ud fra en altan på første sal. Kvinden så ham derefter halte væk fra stedet.

Medarbejderen kunne derefter konstatere, at manden havde været inde i flere af beboernes hjem. Det vides endnu ikke, hvad han eventuelt har stjålet.

Manden beskrives som værende 40-50 år og med kort, mørkt hår. Han er almindelig af bygning og ca. 170-190 cm høj.

Han var iført en blå arbejdsjakke - muligvis af mærket Mascot - og mørke jeans. Det kan være springet fra altanen, der gjorde, at han haltede.

Hvis man har set manden eller har oplysninger om ham, hører politiet gerne om det på tlf. 114.