Aarhusianer har fået forlænget udrejseforbud: »Det vurderes at være til fare for statens sikkerhed, hvis han rejser ud«

En 22-årig mand fra Aarhus har ved landsretten fået forlænget sit forbud mod at få nyt pas og at kunne rejse ud af landet.

Det oplyser Østjyllands Politi onsdag.

»Det vurderes at være til fare for statens sikkerhed, hvis han rejser ud,« lyder fra politiet på Twitter.

Landsretten har nu besluttet, at den 22-årige mand får forlænget sit forbud mod at få nyt pas og rejse ud af Danmark frem til 26. juni. Han har tidl. rejst til konfliktområder i Syrien, og det vurderes at være til fare for statens sikkerhed, hvis han rejser ud #anklager #politidk https://t.co/hi3nUra0Cd— Østjyllands Politi (@OjylPoliti) 21. februar 2018

Østjyllands Politi kærede i slutningen af januar en beslutning fra byretten, der i december slog fast, at forbuddet skulle gælde indtil den 1. marts.

Landsretten har nu bestemt, at forbuddet skal gælde indtil den 26. juni, sådan som politiet har ønsket.

Manden har tidligere rejst i konfliktområder i Syrien og er blevet såret i den forbindelse, har politikredsen tidligere oplyst.

»Retten har eksempelvis slået fast, at den 22-årige har været i kampområder i Syrien og er blevet såret i den forbindelse. At han har forsøgt at rejse til området på falsk pas med en større pengebeløb, og at han omgås andre, som ifølge politiets oplysninger er radikaliseret. Derfor vil vi gerne have Landsretten til at vurdere, hvor lang fristen bør være i denne sag. Det vil også give os et bedre grundlag for at behandle denne type sager i fremtiden,« sagde juridisk konsulent hos Østjyllands Politi, Signe Mikkelsen, i januar i en pressemeddelelse i forbindelse med, at politiet kærede sagen.

Manden blev nægtet nyt pas allerede i september 2016. Politiet vurderede også dengang, at han ville være til fare for landets sikkerhed, hvis han rejste ud.

Jyllands-Posten har kontaktet politiet for en uddybende kommentar.