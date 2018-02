Butiksbestyrer blev udsat for »krydderitrick« - tyv stak af med kasseapparatet

Hasle City Marked i Hasle, Aarhus, blev mandag aften frarøvet sit kasseapparat efter det, politiet kalder et »krydderitrick«.

Det skete, mens butiksbestyreren betjente en kunde. Kort efter kl. 21 kom en mand ind i forretningen og spurgte efter spidskommen og karry, hvilket bestyreren måtte bevæge sig væk fra disken for at hente.

Mens han stod bag et hjørne, hørte han en »voldsom lyd« fra disken, hvor dele af kasseapparatet var røget på gulvet, mens resten var forsvundet.

Krydderikunden betalte for sine varer og forlod stedet. Uden for butikken så et vidne en mand løbe af sted med kasseapparatet, der ifølge Østjyllands Politi indeholdt nogle tusinde kr.

Han kastede sig ind i en bil, der holdt klar ved butikken med en anden mand bag rattet, skriver Østjyllands Politi.

Bilen var en stor personbil - formentlig en blå Citroën Grand Picasso - og mændene i bilen var 20-30 år. Der findes i skrivende stund ikke flere oplysninger om dem.

Manden, der købte krydderier i butikken, var ca. 20 år og havde kasket på.

Politiet vil gerne høre fra borgere, der ved noget om tyveriet eller har gjort sig observationer på stedet.

Man kan kontakte politiet på tlf. 114.