Aarhusianer dømt for hæleri af stjålne designmøbler for over en million

En 22-årig mand fra Aarhus er netop blevet dømt skyldig for hæleri for mere end en million kroner.

Han betragtes som hovedmanden i en sag, hvor der på organiseret vis er blevet videresolgt stjålne designermøbler via nettet, sociale medier og krypterede meddelsestjenester. Det er foregået over mindst 2,5 år.

Tidligere på året ransagede politiet den 22-åriges bopæl og to andre adresser og fandt store mængder designermøbler, som blev konfiskeret. Manden blev anholdt og erkendte sig skyldig i groft hæleri.

Tilståelsessagen er endt med en straf på halvandet års fængsel, hvoraf 15 måneder er blevet gjort betinget af, at den 22-årige udfører 200 timers samfundstjeneste. Det overrasker anklageren.

»Jeg mener, at straffens længde passende viser, at hæleren er et mindst lige så vigtigt led i fødekæden som indbrudstyven. Dog er jeg overrasket over, at en del af dommen blev gjort betinget med samfundstjeneste, da der var tale om meget professionelt hæleri. Jeg skal nu hjem og læse dommens præmisser og vil derefter vurdere, om sagen skal indstilles til anke,« siger anklager Jhin Lee, Østjyllands Politi.

Der har været tre andre anholdelser i sagen. En 55-årig mand og to kvinder på hhv. 20 og 52 år er blevet løsladt efter anholdelsen, men er stadig sigtet i sagen.

Fra Østjyllands Politi lyder anbefalingen, at man ser sig godt for, når man køber brugte møbler.

»Et godt tegn på, at varen kan være stjålet, er, hvis sælger ikke vil kontaktes på almindelig SMS eller telefon, men i stedet bruger Whatsapp, Wickr eller lignende. Husk også, at en kvittering for varen ikke er nogen garanti, og vær opmærksom, hvis sælger beder om kontant, fysisk betaling,« lyder det fra Østjyllands Politi.