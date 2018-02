Insisterende mand fægtede med kniv og brosten foran politistation

Mens de fleste lå hjemme i deres seng og sov, havde en 31-årig mand natten til tirsdag indfundet sig foran politistationen i Aarhus.

Ifølge Østjyllands Politi var der tale om en »noget insisterende mand«, som flere gange i løbet af natten henvendte sig med flere usammenhængende historier og forklaringer på, hvorfor han ville i kontakt med politiet. Han blev dog afvist.

Klokken 04.35 vendte han atter retur til politistationen. Denne gang forsøgte han at få betjentenes opmærksomhed ved at fremvise en kniv samt en brosten til et kamera.

Manøvren lykkedes til dels. Den 31-årige blev mødt af betjente og i samme ombæring sigtet for overtrædelse af knivloven.

Ved en visitation viste det sig, at manden også var i besiddelse af en urtekniv.

Den 31-årige tilbragte ifølge Østjyllands Politi resten af natten i detentionen.