24-årig sigtet for narkohandel i Brabrand

Natten til tirsdag standede en politipatrulje en 24-årig mand i Brabrand, som ifølge Østjyllands Politi så ud til at have »ualmindeligt travlt«.

Det var der måske god grund til. Da betjentene, der synes han virkede påvirket, slog ham op, viste det sig nemlig, at han var frakendt kørekortet.

Derudover fandt betjentene to poser med kokain i bilen. Et visit på den 24-åriges adresse resulterede i, at man yderligere fandt 62 gram af stoffet MDMA - bedre kendt som ecstasy.

På adressen fandt man desuden en digitalvægt, samt hvad der mistænkes at være såkaldte salgstelefoner.

Den 24-årige endte med at få tre sigtelser for henholdsvis narkokørsel, kørsel uden førerret samt narkosalg.