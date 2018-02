Fartglad bilist blev stoppet på motorvejen - kørte 175 km/t

En ung mand har to gange på ganske kort tid stiftet bekendtskab med betjentene fra Østjyllands Politi.

Senest stoppede en patrulje fredag aften manden på motorvejen, hvor han kom drønende med 175 km/t. Da betjentene undersøgte manden i systemet, opdagede de, at han blot en uge forinden var blevet snuppet for en lignende forseelse.

Her havde politiet nemlig set ham køre ad Ringvejen i Aarhus med 156 km/t.

Manden blev derfor for anden gang sigtet for ikke at overholde hastighedsbegrænsningen, noterer Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

I det hele taget kom bødeblokken på overarbejde under fredagens færdselskontrol i det vestlige Aarhus.

Hastighedsovertrædelser udløste blandt andet fire klip i kørekortet, mens tre blev stoppet for at køre over for rødt lys. Fire havde ikke medbragt deres kørekort, og syv kørte rundt uden førerret.

I alt løb det op i 38 sigtelser på en aften.