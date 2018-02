Ny alvorlig ulykke i farligt kryds i Aarhus: Ung kvinde er i kritisk tilstand - blev påkørt af bil

Bünyamin Simsek satser benhårdt på et T-kryds. Det kan ende med en blindgyde.

Familien Jensen var ved at bukke under:

Området omkring Træskibshavnen og Aarhus Lystbådehavn er på få år gået fra at være en blindtarm i byen til at være en del af dens centrum.

Aarhus var europæisk gastronomiregion i 2017 med over 250 madevents i regionen. Evalueringen af året kommer i januar. Aktørerne håber at kunne fortsætte samarbejdet, bl.a. med byens restauranter.

En anden meget oplagt mulighed for at skifte fra bus til letbane – eller omvendt – finder vi ved Kongsvang Station.

Det kræver ualmindelig gode kompetencer og selvtillid at slå de professionelle i et køkken, så hvorfor ikke bare opgive det og i stedet hylde madhåndværket.

Heller ikke hos kansler Merkels borgerlige CDU er stemningen for god.

Advokat Susanne Fryland gav fredag for første gang sin version af historien i sagen om mulig kæmpesvindel med Copydan-penge.

Brugere på sociale medier udtrykker håb om, at kronprinsen når hjem til sin far, hvis helbred er forværret.

Repræsentanter for to af verdens største fjender sad meter fra hinanden.

Byrådet vedtog onsdag en ordning, der giver medarbejdere mulighed for at henvende sig anonymt om bl.a. lovbrud uden om almindelige kanaler som f.eks. nærmeste leder eller tillidsrepræsentant.

Den modkørende nåede ikke at bremse og ramte derfor den 73-åriges bil i passagersiden, hvor den dræbte 67-årige sad.

I krydset mellem Aldersovej og Nordre Ringgade blev en 67-årig kvinde dræbt den 20. januar, da en anden bilist svingede til venstre uden tilsyneladende at registrere, at der kom en modkørende bil.

»Hun er i kritisk tilstand og har blandt andet pådraget sig et kraniebrud,« siger vagtchefen.

Trods et nederlag til FCM i den første kamp efter vinterpausen er træner Bo Henriksen fortrøstningsfuld.

Der er dog ingen grund til at være bekymret, ifølge Nasa.

Lidl tilbagekalder et parti Sondey Digestive Original, da der er fundet små stykker hård plastik i nogle kiks.

Her er tre gode spil, der på hver deres måde kan samle familien og venneflokken om spilkonsollen – på en helt ny måde.

Antallet af indbrud er tæt på at være rekordlavt, men stiger i hver tredje kommune.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her