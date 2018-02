Kvikke beboere spærrede indbrudstyv inde

Natten til torsdag havde en indbrudstyv travlt med at bryde ind i en bygning i Viby.

Selvom klokken var 02.33, og de fleste formentlig lå og sov, reagerede to beboere på de lyde, som tyven forårsagede fra et fælles kælderrum.

Da der gennem den seneste tid har været flere indbrud i den pågældende kælder, besluttede de sig for at undersøge nærmere, hvad de mystiske lyde skyldtes.

Da den ene af borgerne forsigtigt åbnede kælderdøren, kom en mand, der sad og rodede ved et af kælderrummene, til syne.

»Beboerne fik hurtigt lukket og låst begge døre, der fører ud af kælderrummet, hvorefter de ringede til politiet,« oplyser Østjyllands Politi.

Efter omkring 10 minutter var en politipatrulje nået frem til stedet. Da betjentene gik ind i kælderen, mødte de en 58-årig mand.

I første omgang påstod han, at han boede på stedet. Det viste sig dog hurtigt at være løgn.

Den 58-årige indrømmede da også kort efter, at han var kommet for at stjæle. At han blev fundet i besiddelse af flere typer indbrudsværktøj bekræftede den forklaring.

Manden er blevet sigtet for indbrud.