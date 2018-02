Ældre par dyrkede sex på offentlig grund - igen

For anden dag i træk modtog Østjyllands Politi onsdag en anmeldelse om, at et ældre par havde en hyggestund på nogle offentlige arealer i Hasle.

Denne gang lykkedes det en politipatrulje at nå frem til stedet, mens den ene af parterne stadig var til stede.

Ifølge Østjyllands Politi havde manden netop taget tøj på og var ved at stige op på sin cykel, da betjentene konfronterede ham.

Det viste sig at være en 73-årig mand, som efter eget udsagn har hygget sig med en veninde på stedet de seneste mange år. Det skulle angiveligt være sket flere gange om ugen.

»De havde ikke troet, at der var andre, der så dem, og manden var ked af at have krænket andre. Han lovede derfor at finde et bedre sted til sine og venindens gymnastiske udfoldelser, og betjentene lod ham slippe med en påtale i denne omgang,« lyder det i politikredsens seneste døgnrapport.