Kvinde snydt af falsk datingprofil: Overførte flere tusinde kroner

En 48-årig kvinde fra Aarhus havde ikke held i kærlighed, da hun i januar kom i kontakt med en mand på en datingside.

Hans profil viste sig nemlig at være falsk. Men førend kvinden fandt ud af det, nåede hun at overføre i alt 7.000 kr. til personen i den anden ende af internetforbindelsen.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Pas på de nye digitale datingfælder

Den 48-årige lånte pengene ud mod et løfte om, at hun ville få dem tilbage, når de to skulle mødes i Aarhus.

Men da pengene var overført, gav manden aldrig lyd fra sig igen. Han sørgede dog for at hæve beløbet i en bank i Sydafrika.

Kvinden anmeldte episoden til politiet tirsdag. Politiet forventer imidlertid ikke at kunne gå videre med efterforskningen.

»Det er utroligt svært at efterforske det yderligere, hvis gerningsmanden befinder sig i et andet land - sandsynligvis Sydafrika. Derfor gør vi rigtig meget ud af at fortælle folk, at de skal undgå at sende penge til fremmede på den måde. Når skaden først er sket, er det meget svært for os at gøre noget ved det,« siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen.