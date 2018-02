Østjyllands Politi fik mandag formiddag en anmeldelse om, at et par dyrkede sex midt på et grønt område tæt ved en børneinstitution i Hasle i det vestlige Aarhus.

Anmelderen kunne fortælle politiet, at det drejede sig om et ældre par, der flere gange tidligere havde været i gang med samme akt på samme sted.

På den baggrund opfordrer Østjyllands Politi det pågældende par - og alle andre - til at udøve den slags forplantningsforsøg i det private, hvor man ikke risikerer at støde andre personer.