33-årig har erkendt bortførelse men ikke overgreb mod pige

Fundene af sæd flere steder på en fireårig piges trusser skyldes ikke voldtægt eller seksuelle overgreb.

Det forklarer en 33-årig tiltalt ved Retten i Aarhus.

Her står han mandag tiltalt ved et nævningeting for 14. juni sidste år at have løftet en lille pige over hegnet fra hendes børnehave på Snogebæksvej i det vestlige Aarhus.

Efterfølgende skal han have taget pigen med til sit hjem i nærheden, hvor han misbrugte hende seksuelt.

Der er ikke konstateret fysiske skader på pigen, som han satte af igen i nærheden af børnehaven.

Anklageren kræver ham anbragt på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Mandag eftermiddag vises afhøringen af pigen på video for lukkede døre. Der er afsat yderligere fem retsdage til sagen.