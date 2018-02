Efterlyst 29-årig sigtet efter tyveri i pirattaxa

En 29-årig mand, der torsdag blev efterlyst af Østjyllands Politi med billeder og video, er nu blevet sigtet for tyveri og databedrageri.

Det oplyser politiet på Twitter.

Den efterlyste var mistænkt for at have snydt en lettere beruset 22-årig, da denne tilbage i september satte sig ind i en pirattaxa i Aarhus i den tro, at han havde placeret sig i en rigtig taxa.

Politiet efterlyser mand for tricktyveri i falsk taxa

Turen endte ved den 22-åriges adresse, hvor han betalte i noget, der lignede en rigtig dankortterminal. Da han dagen efter vågnede, havde han dog mistet sin pung, og flere tusinde kroner var forsvundet fra hans dankort.

Til gengæld var der ikke trukket et beløb for taxaturen, hvilket tyder på, at terminalen var falsk, mener politiet.

Ved at spore dankortet fandt politiet en overvågningsvideo fra en tankstation i Silkeborg. Det er efterlysningen med billeder fra den overvågning, der førte politiet til manden, oplyser Østjyllands Politi.