Østjyllands Politi: Øtsjyllands politi opfordrer til at sikre de østjyske hjem i vinterferien

Mange østjyder ser formentlig med glæde frem til vinterferien, men Østjyllands Politi minder om, at ferien også kan have en ubehagelig bagside, hvis man ikke passer på sit hjem.

»Generelt ser vi, at færre og færre østjyder oplever indbrud i deres hjem, men der er altså stadig grund til at være opmærksom. Det gælder særligt i ferieperioderne, for her ser vi ofte, at der bliver begået flere indbrud end i en gennemsnitlig uge,« udtaler politikommissær Allan Aarslev, Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi skriver, at tyve mest går efter computere, tablets, mobiltelefoner, fladskærme og spillekonsoller.

Dernæst efter smykker, kontanter, valuta og mærkevaretøj.

»Vi ved, at et af det bedste værn mod tyven er, at man har en god aftale i ens område om, at man lige skiftes til at holde øje med, at alt er, som det skal være. Et andet rigtig godt råd er, at man får det til at se ud som om, at der er nogen hjemme. Enten ved at tænde lidt lys eller lade radioen køre,« udtaler Allan Aarslev.

Politiet har desuden lavet en liste over tiltag, der kan forebygge indbrud:

Værktøj og haveredskaber, som kan bruges til indbrud, skal låses inde.

Overvej at klippe hækken ned eller gøre plankeværk lavere, så en tyv ikke får ro til et indbrud.

Værdifulde ting skal ikke være synlige udefra.

Få det til at se ud som om, der er nogen hjemme.

Der må gerne være lidt uorden i haven, så det ser ud som om, der er nogen hjemme.

Lad være med at annoncere en ferie.

Få naboen til f.eks. at gå en runde om huset, fylde affald i affaldsposer, eller parkere sin bil foran huset.

Interesserede borger kan møde Østjyllands Politi den 6. februar kl. 13-15 på Kridthøj Torv i Højbjerg og den 8. februar samme tid på Østervold i Randers.

Indbrud i privat beboelse i uge syv i Østjyllands politikreds: