To mænd tilbød hjælp med at bære indkøbsposer og stjal pung

Et tilbud om hjælp med at bære indkøbsposer endte med at en 79-årig kvinde fik stjålet sin pung.

Fredag eftermiddag blev en 79-årig kvinde passet op af to udenlandsk udseende mænd.

De ville hjælpe hende med at bære hendes indkøbsposer.

Den ene af de to mænd tog poserne og fulgte den 79-årige ind i en opgang på Kirkedammen, hvorefter gerningsmændende forsvandt fra stedet.

Efterfølgende opdagede kvinden, at hun manglede sin pung.

Den ene gerningsmand beskrives som: