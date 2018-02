Video: Politiet efterlyser denne mand for tricktyveri i falsk taxa

Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde manden på videoen foroven.

Han er mistænkt for at have snydt en 22-årig lettere beruset mand, da den mistænkte kørte manden hjem i en pirattaxa fra en bytur i september sidste år.

Lørdag d. 2. september skulle den 22-årige hjem fra en bytur i Aarhus C, og tog derfor, hvad han troede var en taxa. Da han ankom til hjemmeadressen betalte han med sit dankort i - hvad der lignede - en rigtig terminal.

Næste dag vågnede den unge mand op til tømmermænd på bankbogen. Hans hans pung var væk, og der var trukket flere tusind kroner på hans dankort.

Snyd med danskernes betalingskort stiger

Turen, i det han troede var en taxa, var til gengæld gratis, hvilket tyder på at terminalen var falsk.

Østjyllands Politi formoder, at den 22-årige er blevet snydt af pirattaxaen, og at chaufføren har stjålet den 22-åriges pung.

Ved køb over 450 kr. på nettet: En ekstra kode skal sikre dig mod snyd Efter påske udruller Nets et system i alle netbutikker, som man håber vil skære 40 pct. af svindlen. Det er en kode, som du får på en sms. Den skal bruges ved alle køb over 450 kr.

Ud fra data fra dankortet er det lykkedes politiet at finde frem til en overvågningsvideo fra en tankstation i Silkeborg, hvor den formodede gerningsmand benytter sig af det stjålne dankort.

Hvis du har oplysninger op den mistænkte, kan du kontante Østjyllands-Politi på telefon nr. 114.