27-årig varetægtsfængslet efter skud og påkørsler

En 27-årig mand, der mistænkes for at have deltaget i et slagsmål natten til mandag i Brabrand i Aarhus, er i et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i to uger.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Manden, der er fra den vestlige del af Aarhus, er sigtet for grov vold, bevidst påkørsel og ulovlig våbenbesiddelse.

Han nægter sig skyldig og kærede afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

De øvrige seks personer, der også blev anholdt i sagen, er løsladt efter afhøringer. De er fortsat sigtede.

To blev såret: Syv personer anholdt efter slagsmål og påkørsler i Aarhus

Politiet valgte at anholde de syv personer natten til mandag efter meldinger om et slagsmål.

Kort efter klokken 01.00 tikkede anmeldelser om skud og slagsmål ind.

Betjente i området standsede en bil med fire personer. Her blev der fundet flere stikvåben, og alle fire blev anholdt.

Ikke langt derfra på Dortesvej stod fire biler, der var kørt sammen.

Politiet formoder, at flere personer bevidst har påkørt hinanden i forbindelse med en konflikt.

Efter påkørslerne er der angiveligt opstået et større slagsmål.

Mindst to personer blev ramt af stikvåben. Den ene har fået skader ved knæet, og den anden er stukket i ballen.

Flere anmeldelser tyder på, at der er blevet skudt i forbindelse med sammenstødene. Det er politiet ved at undersøge nærmere.